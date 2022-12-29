Ранок 29 грудня для українців розпочався з масштабної повітряної тривоги.

Посольство США в Україні відреагувало на чергову масовану ракетну атаку росіян по території України, яку окупанти здійснили вранці 29 грудня.

Про це йдеться у дописі дипломатичного представництва у Twitter.

"Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Сім`ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура та інші об`єкти по всій країні зазнають атак", - зазначається у повідомленні.

Водночас американські дипломати висловили вдячність українській ППО за майстерну роботу та наголосили, що Україна переможе.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня Росія здійснила чергову вже десяту масована атаку України. За даними Генерального штабу ЗСУ, сили протиповітряної оборони знищили 54 ракети із понад 69, випущених окупантами.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, внаслідок сьогоднішньої ворожої ракетної атаки в Україні пошкоджені деякі об'єкти генерації та електромережі. Зокрема, енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області, а також підприємство ДТЕК.

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