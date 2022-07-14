Посольство США закликало своїх громадян терміново залишити Україну

Посольство США в Україні звернулося до своїх громадян із прохання терміново залишити Україну, а також закликало не в'їжджати до країни.

Відповідно до опублікованої заяви американського посольства, безпекова ситуація в Україні є дуже нестабільною, і вона може погіршитися без попередження.

Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства.

Також американські дипломати закликали своїх громадян уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки "вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, включаючи її західні регіони".

"Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки. Знайте розташування вашого найближчого притулку або захищеного місця. У разі мінометного та/або ракетного вогню дотримуйтеся вказівок місцевої влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви вважаєте, що ваше поточне місцезнаходження більше не безпечне, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов’язані з переїздом в інше місце", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, американське посольство публікує такі повідомлення щомісяця. У них повідомляється про рівень загрози в країні. З огляду на терористичний акт Росії у Вінниці, цілком логічно, що дипломатичне відомство закликало покинути Україну.

Нашадаємо, 14 липня Росія завдала ракетного удару по центру Вінниці. Станом на вечір, за даними ДСНС, відомо про загибель 23 осіб (із них 3 дітей). Звернулися по допомогу до медичних закладів 115 осіб, госпіталізовано 64, в тому числі 2 дитини.

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