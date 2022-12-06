Посольство України в Румунії отримало два підозрілі конверти – довелося викликати саперів

У вівторок, 6 грудня, близько 11:00 ранку до посольства України в Бухаресті надійшли два підозрілі конверти.

Про це пише Romania Journal.

На місце події терміново викликали поліцію, службу розвідки Румунії (SRI) та піротехнічні групи.

"Команди SRI виїхали до посольства України сьогодні після дзвінка на лінію "112", в якому йшлося про те, що було отримано кілька підозрілих конвертів. Піротехніки розпочали стандартну процедуру їхнього дослідження. Після проведення піротехнічного контролю буде визначено, чи потрібно буде їх вилучати та безпечно транспортувати", - йдеться у заяві SRI.

Листи з вибухівкою та частинами тварин на адреси дипустанов України

30 листопада в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів, що пакунок із вибухівкою адресували особисто йому.

Посилки з вибухівкою отримали канцелярія прем'єра Іспанії, авіабаза, яка постачає Україні розвіддані, та посольство США.

1 грудня стало відомо, що в Мадриді виявили посилку з бомбою на авіабазі ЄС (SatCen). Це ключова установа в наданні стратегічної інформації ЗСУ у війні.

Вибухівку знайшли і в листах на ім'я прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

В іспанській поліції заявили, що шість листів-бомб, які було надіслано за останні дні, здається, були відправлені з північного міста Вальядолід.

У понеділок, 5 грудня, стало відомо, що на адреси посольств України в Іспанії знову надіслали закривавлені конверти, в яких були очі тварин.

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