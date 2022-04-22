Посольство Великої Британії в Києві запрацює вже наступного тижня

Посольство Великої Британії в Києві запрацює вже наступного тижня

Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого.

Велика Британія відкриє своє посольство в Україні наступного тижня.

Цю подію прем'єр Джонсон анонсував під час візиту до Індії, пише The Guardian.

Британські дипломати зберігали свою присутність в Україні після евакуації посольства в середині лютого. Персонал представництва працював у Львові, але не надавав консульські послуги.

Також читайте Українські військові у Великій Британії вчаться воювати на нових видах техніки - Борис Джонсон

Повернути посольство Сполученого Королівства в Київ британська влада вирішила після звільнення північних областей від російських окупантів. Джонсон підтримав ідею поновлення роботи диппредставництва після особистого візиту до України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні в різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв. Голова держави наголосив, важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав.

Читайте також: