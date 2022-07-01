Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога

Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога

Самі окупанти під час відступу підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г".

Поспішно тікаючи з острова Зміїний, окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

За уточненими даними внаслідок українських ракетно-артилерійських ударів було знищено:

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

один з маломірних катерів;

причіп, що містив дизель-генератор,

радіолокаційну станцію;

польовий склад боєприпасів.

А самі окупанти під час відступу підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер.

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"Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Для прикриття втечі росіяни виконали понад двадцять вильотів авіації з окупованого Криму.

Один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилатих ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району. Обійшлось без руйнувань та втрат.

У північно-західній частині Чорного моря залишилось два ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами на бортах, зазначають в ОК "Південь".

Нагадаємо, вранці 30 червня російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали проти них удари. Вони евакуювалися двома швидкісними катерами. Російських окупантів з острова Зміїний вигнали, зокрема, завдяки українській гаубиці “Богдана”.

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