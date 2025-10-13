Постачання "Томагавків" Україні: чи зможе це змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Томагавк / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість постачання ракет “Томагавк” Україні, підкресливши, що це може стати “новим кроком у війні з Росією”. Він натякнув, що така поставка могла б змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Про це пише видання CNBC.

”Я міг би сказати: якщо ця війна не закінчиться, я відправлю їм “Томагавки””, — зазначив Трамп, перебуваючи на борту Air Force One у польоті до Ізраїлю та Єгипту для переговорів про мир у секторі Газа.

За його словами, ракети “Томагавк” — це наступальна зброя, яка може значно посилити оборонний потенціал України. Президент Зеленський і Трамп обговорили можливі положення про ракети, що дозволило б Києву завдавати потужні контрудари по російських цілях.

Що таке “Томагавки”?

Дозвукові крилаті ракети, здатні вражати цілі на відстані до 1000 миль.

Використовуються США та союзниками, можуть запускатися з кораблів, підводних човнів або наземних платформ.

Оснащені як звичайними, так і ядерними боєголовками; вартість однієї ракети — приблизно 1,3 млн доларів.

Остання версія Block IV Tactical Tomahawk може змінювати ціль під час польоту та перебувати в повітрі годинами.

Можливий ефект для війни в Україні

Україна та її партнери вважають, що постачання “Томагавків” значно посилить її ударний потенціал і загрозу для російських військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та логістичних центрів.

Це також може стати додатковим аргументом для Росії сісти за стіл переговорів з Україною та західними союзниками, особливо США. Зеленський заявив, що Київ тісно співпрацює з Білим домом над зміцненням оборонного потенціалу, включаючи удари на великі дистанції.

Водночас Трамп прагне закріпити припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом, але його увага може знову повернутися до України. Зокрема, бажання отримати Нобелівську премію миру наступного року може стати додатковим стимулом для нього тиснути на Путіна та прискорити завершення війни.

Експерти наголошують, що можливе постачання “Томагавків” сигналізує про посилення позицій США у війні, одночасно підвищуючи шанси на дипломатичне завершення конфлікту.

