Постачання озброєння Україні: Залужний і генерал США Міллі "звірили годинники"

Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї перебувають під постійним суворим контролем, зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова Об`єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі "звірили годинники" стосовно постачання озброєння Україні.

Про це йдеться у повідомленні Залужного у соціальній мережі Facebook.

"Сьогоднішня телефонна розмова з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України. Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї перебувають під постійним суворим контролем", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що щиро вдячний американським партнерам за допомогу, завдяки якій українські військові продовжують захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію.

"Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", - додав Залужний.

"Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції", - наголосив він.

Нагадаємо, Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні.

Андрій Сибіга про ленд-ліз від США та як це зможе змінити ситуацію на фронті

Читайте також: