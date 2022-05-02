Американські аналітики прогнозують, що нові артилерійські системи, що надходять до України, змінять хід війни з Росією та зроблять армії обох країн спритнішими, щоб уникнути жертв.

За словами аналітиків, запровадження різних західних артилерійських знарядь прискорить тактичне зрушення обох сторін, щоб використати так званий контрбатарейний вогонь, при якому збройні сили шукають артилерію противника, визначають її місцезнаходження та атакують.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що далекобійна артилерія виявиться "вирішальною" на наступному етапі війни. Він також повідомив, що найближчими днями адміністрація Джо Байдена схвалить передачу Україні ще більшої кількості артилерії.

За даними видання, сьогодні Росія та Україна обстрілюють одна одну, використовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", а також застарілі 122-мм гаубиці, які вперше випустили в 1960-х роках. На думку аналітиків, використання західних артилерійських знарядь прискорить тактичну зміну обох сторін, щоб використати так званий контрбатарейний вогонь, під час якого війська шукають артилерію свого ворога, визначають її розташування та атакують.

Аналітик Королівського інституту об'єднаних озброєнь в Лондоні Сем Кренні-Еванс вважає, що доставка артилерії в Україну важлива й тому, що Україна практично не може знайти боєприпаси для поповнення боєзапасу своїх артсистем радянського виробництва. Їх виробляють в незначній кількості Польща, Болгарія та кілька країн НАТО, але набагато більше країн виготовляють боєприпаси стандарту НАТО.

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