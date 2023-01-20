Постачання Україні винищувачів F-16 Нідерландами отримає підтримку в США – американський дипломат

У США дотримуються позиції, що підтримка України союзниками - це їхня справа. Збільшення допомоги завжди отримувало схвалення.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер запевнив, що рішення Нідерландів передати Україні свої винищувачі F-16 зустріне широку підтримку в Сполучених Штатах.

Про це американський дипломат сказав в інтерв'ю Delfi.

"Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники, – це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади [в оборону], які наші союзники зробили для України", - наголосив він.

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За словами посла, така позиція США була однаковою і тоді, коли на початку війни обговорювалися постачання успадкованої з радянських часів військової техніки, яка залишилася в деяких європейських країнах, так і тепер, коли мова йде про основні бойові танки та складніші засоби та системи протиповітряної та протиракетної оборони.

"Я очікую, що у Сполучених Штатах буде широка підтримка наших союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок”, - сказав Карпентер.

Нагадаємо, Нідерланди готові розглянути передавання Україні винищувачів F-16, якщо від української влади надійде відповідний запит.

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