Постачання зброї під загрозою: Bloomberg пояснило, чому затримують допомогу Україні

Військова допомога Україні на наступний рік опинилася під загрозою, оскільки в одних союзників країни труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються його збільшити для допомоги Києву.

Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, які побажали зберегти анонімність, Україна щосили намагається переконати своїх західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою від моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Як підкреслює Bloomberg, значна частина військової підтримки України 2025 року пов’язана з угодою "Великої сімки" про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів з прибутку, отриманого від заморожених активів російського Центробанку.

Водночас союзники продовжують торг з приводу остаточних деталей цієї угоди, і США домагаються гарантій, що Угорщина не буде блокувати заходи ЄС. Остаточна цифра може виявитися нижчою, якщо домовленості не будуть досягнуті.

Однак навіть $50 мільярдів недостатньо Україні для ще одного року війни.

"За словами джерел, фінансова криза, що насувається серед союзників, настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості", — пише видання.

Також видання акцентує, що, наступний рік буде особливо вирішальним, оскільки 2026 року економіка РФ може зіткнутися зі зростаючим тиском. Ця динаміка може підірвати віру Путіна в те, що час на його боці.

Нагадаємо:

США готові внести 20 мільярдів доларів у схвалений G7 масштабний пакет допомоги Україні, якщо Євросоюз, як і планувалося, змінить режим санкцій проти Росії, щоб зробити його більш передбачуваним.

У червні G7 погодила надання Україні безповоротної позики, яка буде погашена за рахунок прибутку, отриманого від близько 280 мільярдів доларів США в заморожених активах російського Центрального банку, більшість з яких зберігається в Європі.

Угорщина, яка неодноразово відкладала або блокувала зусилля ЄС щодо України, запропонувала відкласти будь-яке рішення щодо російських активів до виборів у США 5 листопада.

Єврокомісія повідомила, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але додала, що союз повинен завершити власну законодавчу роботу до кінця жовтня.

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