Постачання ЗРК Patriot Україні: в НАТО дали зрозуміти, що домовленності немає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передавання комплексів Patriot Україні не вимагає схвалення всього Альянсу. В Альянсі також не впевнені, що сторонам вдасться дійти згоди у цьому питанні і закликають підтримувати боєздатність систем оборони, які були надані Києву раніше.

Про це повідомляє CNN.

"Поки зарано говорити, що сторони домовилися. Важливо відокремити дискусію про ті три Patriot, які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі, від питання надання Україні більшої кількості засобів ППО. Ми всі згодні з нагальною необхідністю допомогти Україні, але не слід забувати про забезпечення належної роботи вже наданих систем. Це не менш важливо, ніж надання нових", – сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що перед союзниками стоїть завдання забезпечити ЗСУ необхідними боєприпасами до наявних систем ППО, а також запасними частинами і їх технічним обслуговуванням.

Patriot для України

Після падіння ракети в Польщі Німеччина запропонувала Варшаві посилити ППО країни системами Patriot. Проте польська сторона запропонувала розгорнути Patriot з українського боку кордону. Зокрема, з таким закликом до ФРН звернувся прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Проте в Міноборони Німеччини заявили про зацікавленість у тому, щоб усі системи Patriot, які є в країні, залишалися на території НАТО.

Водночас у Пентагоні теж заявили, що поки не планують передавати Україні системи Patriot.

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