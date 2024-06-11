Постановка "Мосфільму": росіяни розповсюджують фейк про розстріл воїнами ЗСУ своїх побратимів

За наведеними фактами ЦПД можна стверджувати, що це російська постановка з метою дискредитації Збройних сил України.

Росіяни розповсюджують чергову брехню про українських захисників. Пропагандисти РФ зняли постановочне відео і заявили, що на ньому нібито військові ЗСУ розстріляли своїх побратимів і втекли з Кринок. Центр протидії дезінформації вже повідомив, що це ворожа постановка.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД 11 червня.

"Брехня: двоє українських військових на правому березі Дніпра Херсонщини розстріляли своїх побратимів, склали їхні тіла в гумовий човен, відштовхнули його від берега і втекли. Таке відео поширюють пропагандистські Telegram-канали. Правда: вкинуте через соцмережу відео – це чергова постановка пропагандистського «мосфільму». Для початку зазначимо, що село Кринки розташоване на лівому березі Дніпра, а не на правому", – заявили в ЦПД.

Спростування російського фейку Фото: ЦПД

Місцевість, яку фейкороби зняли згори, – це пляж, у той час як рельєф в районі Кринок – це заплави.

Також під час детального збільшення відео неможливо розгледіти сліди влучань від куль. І останнє – відсутні будь-які ознаки, що люди на відео належать саме до ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що російські війська спробували протиснути оборону в напрямку села Рижівка на Сумщині, але ЗСУ контролюють ситуацію. Ворог зазнав вогневого ураження.

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