Постановка про війну не вдалась: пропагандист РФ забув вирізати початок сюжету і осоромився (відео)

Постановка про війну не вдалась: пропагандист РФ забув вирізати початок сюжету і осоромився (відео)

Пропагандистський журналіст оприлюднив постановочне відео "успіхів" російської армії.

Російський пропагандист Семен Пегов хотів зняти вдалий сюжет про "успішну" боротьбу російської армії в Україні, проте не сталося, як гадалося.

Так, Пегов опублікував у Мережі фрагмент відео, проте забув вирізати початок "репортажу" про нібито знищення українського безпілотника. І саме цей уривок доводить, що зйомка виключно постановочна.

Провальне відео оприлюднив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Через свій ідіотизм росіяни й інформаційну війну програють", - зазначив Цаплієнко.

На перших секундах відео пропагандист дає сигнал російському окупанту про "початок дій", саме цей фрагмент, де він дає команду стрільцю, він мав би вирізати.

Після цього російський солдат береться за установку і починає стріляти в небо для нібито знищення українських безпілотників.

Нагадаємо, пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо ленд-лізу для України.

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