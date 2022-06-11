"Постарішали" на 10-15 років: Ляшко розповів, як війна впливає на здоров’я українців

"Постарішали" на 10-15 років: Ляшко розповів, як війна впливає на здоров’я українців

Люди, які наразі в Україні переживають наслідки війни, “постарішали” на 10-15 років.

Недуги, якими люди хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть наздоганяти їх в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, пише "Українська правда".

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З його слів, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби. На другому місці – онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

“Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне”, – каже міністр.

Раніше повідомлялося, що наразі більшість вже адаптувалася до умов нової реальності, але дехто все ще перебуває у стані невизначеності, апатії та небажання взагалі щось робити.

Психологиня Галина Волошина розповіла, чому так відбувається і що з цим робити. З її слів, очікування небезпеки жахає нас більше, ніж сама небезпека, коли вона зовсім поруч. І це нормально, будь-який стан наразі є нормою в обставинах, що склалися.

Проте щоб пришвидшити своє повернення до довоєнного життя (або хоча б наблизитися до нього), треба дотримуватися низки порад, серед яких є планування свого дня/тижня. Адже це дисципліна, і таким чином ми можемо повернути той самий контроль над своїм життям, який більшість втратили.

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