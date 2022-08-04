"Поставили Україну в скрутне становище": в ISW пояснили, навіщо росіянам Запорізька АЕС

Російські війська, розташовані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях в останні тижні, навмисно поставивши Україну в скрутне становище.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

"Російські війська, розташовані навколо АЕС, атакували українські позиції в Нікополі та інших місцях в останні тижні, навмисно поставивши Україну в скрутне становище – або Україна відповість вогнем, ризикуючи міжнародним осудом і ядерним інцидентом (що українські сили навряд чи зроблять), або українські сили дозволяють російським силам продовжувати обстріл українських позицій з ефективною "безпечної зони", – йдеться в повідомленні.

Аналітики припускають, що окупанти сподіваються, що ймовірна ядерна катастрофа відіб'є бажання у країн Заходу допомогти Україні деокупувати південь.

Крім того, експерти пояснили, що російські війська обстріляли Енергодар ракетами з сусідніх сіл, щоб звинуватити бійців ЗСУ в обстрілі міста і створенні загрози для АЕС

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що хахоплена окупантами Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю".

Своєю чергою, в "Енергоатомі" кажуть, що російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї і встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

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