“Поставити крапку в російській агресії”: Зеленський прокоментував постачання Францією танків

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень і подякував за це президентові країни Еммануелеві Макрону.

Так у традиційному вечірньому зверненні в середу, 4 січня, український лідер прокоментував постачання Францією колісних танків.

“Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка. А це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій – для всіх європейців”, - наголосив він.

За словами Зеленського, оголошене передавання цієї військової техніки перед новим "Рамштайном" є надзвичайно актуальним сигналом.

"Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодної з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка – це як раз одна з таких ключових можливостей", - наголосив він.

Отримання бронетехніки західного взірця український президент назвав потужним результатом “дипломатичного марафону”.

Нагадаємо, Франція надішле Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC - легкі танки на колесах.

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