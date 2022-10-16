"Поставтеся серйозно": очільники кількох ОВА попередили українців про небезпеку

Голови Полтавської, Закарпатської, Київської, Кіровоградської та Миколаївської ОВА попередили українців про запуски російських ракет і закликали громадян України бути в укриттях.

Про це йдеться в Telegram-каналах посадовців.

Так, першим про небезпеку попередив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: "Летять. Поставтеся серйозно". Після цього з'явилися повідомлення очільників Полтавської та Закарпатської ОВА.

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА, заявив, що війська РФ запускають ракети по Україні. Тож він закликає людей не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

"Ворог запускає ракети по Україні! Поставтеся серйозно до своєї безпеки. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях!", - написав Лунін.

Своєю чергою, очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита попросив людей знайти безпечні місця та триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей.

"Пуски ракет по території України! Прошу усіх знайти безпечні місця та триматися подалі від цивільної інфраструктури, залізничних вокзалів, торговельних центрів, автобусних станцій та інших місць масових скупчень людей. Не пересуватися вулицями, слідкувати за сигналами повітряної тривоги", - сказано в його повідомленні.

Згодом до повідомлень щодо потенційної небезпеки приєднався голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович: "Небо дуже тривожне. Ворог запускає ракети по всій Україні! Не легковажте і не забувайте про укриття!"

Аналогічне повідомлення опублікував голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, який теж закликає мешканців регіону не лише перебувати в укриттях, а й не фіксувати і не викладайте в соцмережах роботу нашої ППО.

Зауважимо, що станом на 13:00 майже по всій Україні - масштабна повітряна тривога.

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