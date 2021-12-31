Постійна реабілітація може подарувати Ліці повноцінне майбутнє

Мама дівчинки просить фінансової допомоги

Ліка – одна з трьох діток у родині Макарових, але лише у неї стан здоров’я постійно потребує корекції – у дитини ДЦП.

«Вона потребує постійних реабілітацій – масаж, фізкультура, басейн, заняття з логопедом. Інакше її стан буде погіршуватися щодня ​​– без занять спастика посилюється, і їй буде все складніше рухатися і керувати м'язами. Коли ми не пропускаємо заняття, вона має приголомшливі результати. Лікарі кажуть, Ліка дуже перспективна і може ходити і говорити, за умови постійної роботи з нею фахівців», – розповідає мама дитини.

Мамі дівчинки з дітьми довелося виїхати з Луганщини, і зараз вони мешкають у Києві, тож зібрати кошти на постійну реабілітацію стає все важче і важче.

«Насилу виживаємо, витрати величезні. Діти часто хворіють і дуже багато йде на ліки. Я прошу допомоги в зборі коштів для оплати реабілітації Ліки. Я сама не справляюся вже зовсім. Потребуємо практично у всьому. Ми віримо в диво і добрі серця чуйних людей, які допоможуть в цей дуже складний період нашого життя, і нам не доведеться зовсім залишатися без реабілітації... Ліка може ходити, тільки потрібна ваша допомога», – каже мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168745604795630

Монобанк 5375414116528216

Макарова Олена Олександрівна