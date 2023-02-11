"Постійне пекло, треба більше боєприпасів": військовий про бої за Бахмут

Українські військові цілодобово відбивають постійні штурми росіян на Донеччині, зокрема, під Бахмутом. ЗСУ стримують навалу ворога, проте потребують більше боєприпасів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко.

"Кількість штурмів ніхто не рахує, вони просто постійні, просто постійне пекло, яке вже довго триває. Їх (штурми - ред.) просто ніхто не рахує. Це йде монотонна робота по знищенню ворога та захисту України", - зазначив він.

Володимир Назаренко підкреслив, що Збройні сили України потребують більше боєприпасів.

"Ми постійно бачимо їхні пересування, їхні рухи. Чим більше боєприпасів буде, тим більше ми будемо їх знищувати. Вже так виходить, що ми зараз вибираємо великі цілі для знищення. Ми готові постійно відслідковувати кожен рух, завдавати вогневе ураження – але треба більше боєприпасів", - наголосив він.

Заступник командира батальйону "Свобода" також розповів, що траси Костянтинівка-Бахмут і Бахмут-Слов'янськ не перерізані.

"Вона дійсно під вогневим контролем, але це не єдина дорога. Те ж саме, щодо траси Бахмут-Слов'янськ. Вона не перерізана ворогом. І є ще ціла низка доріг, якими відбувається постачання, комунікація, надання допомоги пораненим, гуманітарна допомога тощо. Але все це відбувається під хаотичними обстрілами ворожої артилерії", - розповів він.

Назаренко зауважив, що про оточення Бахмута мова не йде. До Бахмута зараз не одна єдина дорога. Хоча у самому місті надскладна ситуація.

"Ворог зараз намагається використовувати ту тактику, яку вони використовували у травні-червні у Сєвєродонецьку. Однак зараз у них набагато менше боєприпасів та мінометів. У нас трошки більше високоточної артилерії. Проте ворог переважає за рахунок кількості", - резюмував він.

Нагадаємо, під Бахмутом прикордонники розбили чотири групи російських штурмовиків.

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Впродовж доби 10 лютого тут відбулося рекордні 54 бойові зіткнення. Проте ворогу досі не вдалося перерізати шляхи постачання для українських захисників.

Читайте також: