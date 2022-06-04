Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли: Зеленський назвав найгарячіші точки на фронті

Найтяжча ситуація наразі в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу.
За словами українського президента, російські військові постійно завдають авіаційних та ракетних ударів та застосовують артилерію на Донбасі.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у суботу, 4 червня.
"Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що станом на ранок 4 червня Росія випустила по території України 2 503 ракети.
"Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли Росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої", - зауважив очільник України.
Як повідомляли ранше, за даними вечірнього зведення Генштабу, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти у Східній операційній зоні з усього озброєння, яке мають.
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