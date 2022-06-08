Постійні обстріли і атаки ворога: у Генштабі розповіли про ситуацію на гарячому Донбасі

Постійні обстріли і атаки ворога: у Генштабі розповіли про ситуацію на гарячому Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів та активних наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 червня.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку Слов’янська. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальшого наступу.

Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську. Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація загарбників завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Кам’янки, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти фактично встановили адміністративно-поліцейський режим. Вони обшукують цивільних мешканців, грабують та знищують місцеву інфраструктуру.

Раніше у Генштабі розповіли, що на півдні України ворог намагається утримати займані позиції та застосовує штурмову авіацію.

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