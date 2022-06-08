Постійні обстріли і атаки ворога: у Генштабі розповіли про ситуацію на гарячому Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.
Там російські окупанти не припиняють обстрілів та активних наступальних дій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 червня.
На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Привілля, Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Тошківки, Гірського та інших.
На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку Слов’янська. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальшого наступу.
Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську. Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.
На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація загарбників завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.
Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Кам’янки, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.
На тимчасово захоплених територіях України окупанти фактично встановили адміністративно-поліцейський режим. Вони обшукують цивільних мешканців, грабують та знищують місцеву інфраструктуру.
Раніше у Генштабі розповіли, що на півдні України ворог намагається утримати займані позиції та застосовує штурмову авіацію.
Читайте також:
- Росія стягує свої сили до Білорусі, аби гатити по постачаннях лендлізу до України - експерт
- Жидко вже наляканий: експерт пояснив, чому зміна керівника окупаційних військ на руку Україні
- "Потрібне рішення від президента": експерт заявив, що українська ППО може збивати літаки ще до запуску ракет