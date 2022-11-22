Постійні обстріли та інформація про викрадення: на Херсонщині поліція фіксує наслідки "руского міра"

Правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень за фактами обстрілів Херсонщини з боку окупантів.

На Херсонщині правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень за фактом обстрілів з боку російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Як зазначається, росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти Бериславського району. Вони знищують житло місцевих мешканців, магазини та навчальні заклади.

Водночас з лівобережжя Дніпра окупанти гатять по нещодавно звільненому Херсону. Б’ють з мінометів та далекобійної артилерії.

“За дві останні доби російські військові гатили по житлових кварталах, щоб завдати якомога більшої шкоди мирним мешканцям та інфраструктурі міста. Під ворожим вогнем опинилися мікрорайон Корабел, район Східний, ХБК, с. Кіндійка та Антонівка. За минулу добу поліція відкрила 38 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині”, - розповіли в пресслужбі МВС України.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Крім того, до поліції продовжують надходити повідомлення про викрадення місцевих мешканців під час окупації регіону військовими РФ та представниками ФСБ.

Нагадаємо, що в різних містах окупованого РФ Криму пролунали потужні вибухи. "Хлопки" чули в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії.

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