Постійні обстріли та ночі в підвалах: як мешканці Бахмута живуть в місті, яке знищують російські окупанти

Їжа на вогнищі й життя в підвалах. Більше як сотню прильотів за кілька годин пережили за добу жителі Бахмута на Донеччині. Місто потерпає від російських обстрілів. Та незважаючи на постійні ворожі атаки на околицях, на вулицях прифронтового міста зранку людно. Люди запасаються водою і продуктами.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

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Вигорілі вщент будинки, від яких вцілілі лише стіни. Так виглядають вулиці Бахмута. Повз двоповерхівку з написом “добрий ранок кохана” проходить пара пенсіонерів. Тримаючись за руки вони обходять воронку в альфальті від влучення ворожого снаряду.

Під звуки канонади від артилерійських дуелей, що точаться на околицях міста, комунальник прибирає гілля пошкодженого дерева. Напроти чоловіки забивають вікна вцілілого будинку фанерою. Скаржаться, - лагодять наслідки нічних російських прильотів власним коштом. Це, кажуть, дорого.

Пані Лариса прибирає на центральній алеї троянд. З-поміж вирв, де лишились залишки боєприпасів з російським маркуванням, вона намагається підтримувати порядок.

Робота, каже жінка, відволікає від звуків вибухів і трохи заспокоює. Але те, що російські війська масовано накривають її рідне місто з реактивних систем залпового вогню, росіянам, які підтримують повномасштабний наступ в Україну, вже не пробачить.

З діжками жителі багатоповерхівки приходять сюди по технічну воду. Попри часткову відсутність світла і води, ці люди виїжджати з міста не планують.

Одяг для родин з дітьми і хліб - місцева влада допомагає місцевим, які залишаються жити під постійними обстрілами.

65-річна пенсіонерка Тетяна тут за волонтера, роздає хліб, який привозять через день. Живе з сином, який має інвалідність. В її будинку вибуховою хвилею знесло дах, до зими, сподівається, його полагодити. Попри складнощі з побутом, на її обличчі посмішка.

Нагадаємо, що російські окупанти очікують масованого наступу ЗСУ на День Незалежності.

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