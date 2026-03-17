«Постійні тривоги всюди»: у ЗСУ розповіли, як переносять війну на територію Росії

Україна поступово переносить війну на територію Росії, завдаючи ударів по військовій інфраструктурі країни-агресора.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра оборони Олексій Вискуб.

«Україна поступово переносить війну на територію Росії, системно уражаючи військову інфраструктуру агресора. У відповідь Кремль, у своїй звичній манері, істерично та хаотично намагається бити по цивільних об’єктах в Україні», — зазначив він.

За словами посадовця, останнім часом українські сили уразили низку важливих об’єктів російської військової промисловості та хімічної індустрії, які забезпечують виробництво ракет, дронів і вибухових речовин.

Зокрема, було атаковано завод «Кремній Ел» у Брянську, де виготовляли компоненти для ракет і безпілотників. Наразі підприємство вважається таким, що не підлягає відновленню.

«У Росії лише два таких заводи», — уточнив Вискуб.

Він також повідомив, що один із найдальших ударів був завданий по підприємству хімічної промисловості Метафракс Кемікалс у Пермському краї — на відстані понад 1500 км від України.

За словами заступника міністра, поки увага міжнародної спільноти прикута до подій на Близькому Сході, майже по всій території Росії регулярно лунають повітряні тривоги.

«Майже непоміченим лишається інше: повітряні тривоги майже постійно лунають по всій території РФ, навіть Москва вже дві доби перебуває під постійною атакою українських безпілотників. Канал мера Москви майже кожні 10 хвилин повідомляє про „збиття“ або „перехоплення“ українських БПЛА», — сказав він.

Вискуб нагадав, що, за даними російської сторони, лише за останні дві доби в районі російської столиці фіксували понад 250 повітряних об’єктів, націлених на військову інфраструктуру.

Також із чотирьох московських аеропортів фактично працює лише Міжнародний аеропорт Внуково.

«Війна, яку Росія принесла в Україну, поступово повертається додому», — підсумував посадовець.

Він також відзначив ефективність української протиповітряної оборони. За його словами, від 2022 року Росія запустила по Україні до 50 тисяч безпілотників Shahed, водночас ефективність української ППО проти них становить приблизно 80–90%.

Раніше повідомлялося, що російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року.

Ми раніше інформували, що афіпський нафтопереробний завод і порт Кавказ у Краснодарському краї опинилися під атакою безпілотників.