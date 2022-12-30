Постійні вибухи у Енгельсі показали неефективність російської ППО - ISW

За останні три дні на російській авіабазі в Енгельсі сталось вже два інциденти з вибухами

Постійні вибухи на військових обʼєктах у тилових районах Росії показують неефективність її ППО, а також посилюють критику влади, що вона не спроможна захистити свою територію.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначили, що за останні три дні на російській авіабазі в Енгельсі сталось вже два інциденти з вибухами.

"Міністерство оборони Великої Британії заявило, що стає "все більш очевидним", як Росія не здатна протистояти повітряним загрозам глибоко всередині [своєї території]", - вказують в ISW.

У інституті зазначили, що такі провали можуть посилити критику керівництва Росії зі сторони провоєнної спільноти. Також багато російських мілблогерів вже ставлять під сумнів правдивість доповідей Міноборони РФ та висміюють владу.

"Жартують, що непомічений пілот, який приземлився на Червоній площі (посилаючись на політ Матіаса Руста з Гельсінкі до Москви в 1987 році), безсумнівно, викликатиме відповідь довшу, ніж одне речення російського уряду", - додали в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Енгельсі поховали трьох техніків інженерно-авіаційної служби авіаескадрильї Ту-160 важкого бомбардувального авіаполку РФ, який завдав ударів по мирних містах України.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов розповів, як функціонує аеродром "Енгельс" без пункту керування.

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