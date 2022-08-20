"Постійно відбуваються якісь "бавовни": Гайдай описав ситуацію на Луганщині та активність партизанів

Російські війська не можуть пробити українську оборону на Луганщині, тривають бої на околицях області. Водночас у регіоні дуже активні українські партизани.

Окупанти продовжують мобілізувати чоловіків на захоплених територіях.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 20 серпня.

"В нас на лінії фронту все – без змін. Не дають наші захисники прорвати оборону. Вони там міцно тримають позиції. Все нормально", – сказав голова області.

"Натомість глибоко в тилу російської армії постійно відбуваються якісь "бавовни" – зовсім різні. Це відбувається як із складами БК російської армії, так і певні вибухи в будівлях, де знаходяться окупанти, де їхні штаби. І це допомагає зупинити наступ або дуже потужно загальмувати його", – поінформував Гайдай.

Щодо мобілізації, яку проводять загарбники в регіоні, то вони почали забирати на війну вже навіть людей з хворобами, а також працівників критичної інфраструктури.

"Вже забирають всіх, кого могли забрати. Вже скасували всі комісії медичні. Тобто не дивляться – хвора людина чи здорова, хронічно хвора – все одно. Їх всіх просто загрібають. В нас вже були такі кумедні випадки, коли робітників з Росії привозили допомагати щось там ремонтувати, і їх так само намагалися забрати і відправити на фронт. Був величезний скандал. Розібралися і їх все таки відпустили, але наступного дня половина з них не прийшли на роботу", – розповів голова ОВА.

Він також повідомив, що Луганщина активно партизанить: постійно щось десь горить, а міста та селища всіяні "листівками-привітами".

"В нас є інформація (від партизанів – ред.) чітка, де розташування певних позицій (окупантів – ред.), штаби, склади, пересування. Це допомагає. Є певні ситуації, коли щось десь горить, десь на залізниці розподільчої шафи, що допомагає зупинити логістику на залізниці на певний час, і не можуть вони відправляти боєкомплекти. Тобто Луганщина партизанська існує і достатньо потужна", – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, в тимчасово захопленому Маріуполі росіяни вже відкрито намагаються мобілізувати людей. Мешканцям міста надсилають повідомлення з пропозиціями вступити до так званих "збройних сил "ДНР".

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