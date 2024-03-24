Постійно відновлюють сили: штурмовик Максим Жорін повідомив, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті

Росіяни залучають до лав своєї армії різні категорії. Зараз відомо про три основні категорії, якими окупанти поповнюють особовий склад на фронті під час війни.

Про це майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу.

За його словами, росіяни не знають проблем з поповнюванням людським ресурсом. Вони мобілізують громадян РФ. Мобілізованих на фронті найбільше. Також у лавах армії РФ перебувають карні злочинці, певна кількість яких ще залишилась в живих.

"Контрактники, серед яких є ті, хто раніше мав воєнний досвід або ті, хто йде добровільно воювати. Ця категорія зазвичай застосовується більш вузько. Ці три категорії останнім часом є основними на лінії бойового зіткнення", – повідомив Жорін.

Він наголосив, що росіяни сьогодні можуть собі дозволити абсолютно спокійно "стерти" на нуль свій підрозділ, а наступного дня вже завести новий.

"Ми це бачили вже декілька разів лише на Авдіївському напрямку. Розуміємо з даних розвідки, з перехоплень, що ворожий підрозділ закінчився. Однак через декілька годин вже бачимо, як в бій вводять свіжі сили, які продовжують спроби штурмових та наступальних дій", – зазначив Максим Жорін.

Тим часом карні злочинці і колишні солдати російського батальйону "Сармат", який базується на Мелітопольському напрямку, втекли з фронту та розповіли про звірства, які коїли окупанти.

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