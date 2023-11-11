Пострах для російських кораблів: український флот морських дронів за рік атакував 7 ворожих суден (відео)

Унікальна розробка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі.

11 листопада 2022 року в Україні розпочався збір на перший у світі флот морських дронів. Упродовж року цією зброєю було пошкоджено або потоплено щонайменше сім суден Чорноморського флоту РФ.

На платформі UNITED24 опубліковано відео, присвячене річниці створення цього постраху для російських кораблів.

“Це унікальна розробка, яка змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів, на яких нагадують, як створювався цей флот ударних надводних дронів.

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У списку пошкоджених або знищених російських суден: фрегат “Адмірал Макаров”, тральщик “Іван Голубець”, середній розвідувальний корабель “Іван Хурс”, патрульний корабель “Сергій Котов”, великий десантний корабель “Новоросійськ”, десантні катери “Акула” та “Серна”, а також виносний пристрій для прийому нафти - “нафтовий маяк”.

“Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах”, - стверджують на платформі UNITED24.

Український флот морських дронів за рік атакував 7 ворожих суден

Нагадаємо, 10 листопада уражені українськими надводними ударними дронами біля берегів тимчасово окупованого Криму два російські десантні катери пішли на дно.

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