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Постраждала адміністративна будівля: нові деталі про наслідки вибуху в Києві

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Постраждала адміністративна будівля: нові деталі про наслідки вибуху в Києві

Окупанти здійснили чергову атаку на Київ / Фото: Управління ДСНС Києва

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на столицю.

У столичному Святошинському районі внаслідок вибуху постраждала адміністративна будівля. На місці події виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. 

Про це інформує пресслужба ДСНС України в місті Києві. 

"Внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. На місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 людей особового складу. 

Нагадаємо, нещодавно в КМВА повідомили, що сили ППО знищили всі повітряні цілі в небі над столицею. У міській адміністрації також розповіли подробиці чергової атаки загарбників. 

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Перегляди
1285
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