Постраждала адміністративна будівля: нові деталі про наслідки вибуху в Києві

У столичному Святошинському районі внаслідок вибуху постраждала адміністративна будівля. На місці події виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Про це інформує пресслужба ДСНС України в місті Києві.

"Внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. На місці події працювали 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 людей особового складу.

Нагадаємо, нещодавно в КМВА повідомили, що сили ППО знищили всі повітряні цілі в небі над столицею. У міській адміністрації також розповіли подробиці чергової атаки загарбників.