Постраждали 17 районів зосередження живої сили і військової техніки: у Генштабі ЗСУ розповіли про успіхи на фронті

Українські захисники завдали 32 удари по ворожих позиціях та вразили 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника.

Внаслідок успішних дій ЗСУ було відбито атаки російських окупаційних військ в районах 5 населених пунктів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 21 вересня.

"За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське", - йдеться у повідомленні.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника - зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Нагадаємо, що Росія може посилити ракетні удари по Україні після промови диктатора Путіна. У Чорному морі перебуває три носія крилатих ракет, які споряджені понад 20 ракетами "Калібр".