Постраждали багатоповерхівки: російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ

Російські окупанти вранці 25 серпня атакували Слов'янськ у Донецькій області.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Не дуже добрим видався ранок четверга, 25 серпня. Слов'янськ знову обстріляли. На цей раз постраждали багатоповерхівки на вул. Дарвіна. Три потужні вибухи. На щастя, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 183-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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