На Запоріжжі росіяни розбомбили двоповерховий будинок: під завалами опинилися люди (фото)

Російські окупаційні війська за минулу добу, 16 листопада, обстріляли інфраструктуру 20 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Російські терористи обстріляли цивільну інфраструктуру в районі таких населених пунктів: Вільнянськ, Оріхів, Щербаки, Ольгівське, Успенівка, Павлівка, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Рівнопілля, Чарівне, Новоданилівка, Червоне, Новомиколаївка, Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки.

Також читайте Росія вдарила чотирма ракетами по Запоріжжю

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА Олександр Старух додав, що у ніч проти 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. У результаті влучання трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди.

Зокрема, росіяни розбомбили двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє з них загинули.

В ОВА також розповіли, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 176 осіб, з них 25 - діти.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Нагадаємо, близько п’ятої ранку 16 листопада армія РФ трьома ракетами розтрощила придорожній ресторан у селі Запорізького району.

"Голодна сволота. Самі не їдять і іншим не дають. Оце і є їх "великорусская национальная идея", - писали в ОВА.

Читайте також: