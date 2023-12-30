"Постраждали майже 120 міст і сіл, 39 загиблих": Зеленський про наслідки масованого удару по Україні – фото

Володимир Зеленський розповів про наслідки комбінованого удару по Україні 29 грудня.
Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки комбінованого удару окупаційною армією РФ по Україні 29 грудня. За його словами, станом на зараз відомо про 159 постраждалих та 39 жертв. Роботи з ліквідації наслідків вчорашньої атаки тривають.
Про це він написав у Telegram та показав фото з різних міст України.
"Досі тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Постраждали майже 120 міст і сіл – сотні цивільних обʼєктів. Я дякую всім нашим рятувальникам ДСНС України, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали й відновлює нормальне життя. Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Президент України також окремо подякував всім лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили чергову атаку Росії.
"Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців – це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить – не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, експерт назвав мету Путіна після масованого удару по Україні та пояснив, чи очікувати атаку 31 грудня.
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