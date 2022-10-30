Постраждалі на Київщині за власні кошти відновлюють будинки: в скільки стає

Постраждалі на Київщині за власні кошти відновлюють будинки, бо ж поки не закінчиться війна грошей від держави марно чекати, йдеться в ТСН.

25 трильйонів гривень на відбудову України - такі попередні підрахунки ще влітку зробила Національна рада з відновлення наслідків війни, опублікувавши величезний пакет документів, в якому йдеться як найближчі 10 років країну почнуть відновлювати аж у 24 напрямках.

На відновлення житла попередньо планують витратити 1.3 трильйони гривень. Втім, поки це все далекоглядні плани і лише на папері, адже війна забирає усі гроші із бюджетів на перемогу. Однак, влада на місцях потроху відшуковує гроші і намагаються допомогти постраждалим людям, які частково, або повністю втратили житло. Деякі мешканці, за власний кошт намагаються якнайшвидше полагодити свої зруйновані будинки, адже попереду не проста пора року - зима.

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До зими залишився місяць, тож більшість постраждалих від рашистських ракетних ударів будинків можуть так і не прийняти своїх господарів, адже на їхній ремонт потрібні гроші з місцевих бюджетів, а їх, через війну не вистачає не усім.

Після деокупації Київщини до ірпінського будинку повернулися ті, кому взагалі ніде жити і самостійно взялися відновлювати житло. “Ми почали з того, що зробили каналізацію, воду нам підключили, лічильники води нам поставили, це за наш рахунок. Це обійшлося мені приблизно 20 тисяч гривень”, - розповідає місцева мешканка Лідія.

Сьогодні за гроші мешканців робітники намагаються якісно і швидко полагодити дах. Пані Лідія каже, що на такі роботи кожен мешканець скинулися по 47 тисяч гривень і люди, навіть позичають гроші, аби тільки-но повернутися у рідну квартиру ще до зими.

Будинок на Жилянській без вікон і даху після ракетного удару. Поки міська влада відшуковує кошти на відновлення, з'явилися робітники, які взялися перекривати дах - тимчасовий. Вже зараз він тече, затоплюючи стіни квартир. Тому єдине, що просять люди - капітально полагодити дах, а на інші потреби, вже скидаються грішми самі.

Мешканці однієї з багатоповерхівок Бородянки дочекалися обіцяних владою вікон. Тут окупанти по-звірячому били артилерією по житловим кварталам і якщо у сусідніх багатоперхівках жити вже не можна, то мешканці цієї мають величезну надію перезимувати в себе вдома. Люди самі скинулися грішми і тепер мають і світло і тепло.

“Власними силами ми повністю відновили електропостачання в нашому будинку, водопостачання і провели експертизу і запустили газопостачання нашого будинку”, - каже голова ОСББ Юрій Лиссенко.

Тепер їхнє прохання до влади – допомогти поремонтувати зруйнований дах хоча б до перших морозів. Свої ж квартири люди теж намагаються відновити за свої гроші, а вже потім отримати хоч якусь компенсацію від держави.

У сумнозвісній Бучі багатьох людей просто переселили у тимчасові помешкання, адже будинки відновленню не підлягають, їх треба зносити. Там, де панелі стоять і дах втримався, люди все ж сподіваються, заїхати в нього ще до перших морозів.

Скидуватися грішми, ці люди не мають змоги, їм місцева влада пообіцяла іще у вересні розпочати капітальний ремонт, але на це поки не має жодного натяку. Поки на останній сесії міськрада виділила 26 мільйонів на капітальний ремонт. “Зараз перший транш 11 мільйонів ми вже виділили… Ми спробуємо до кінця року роботи зовнішні, йде мова про дахи, фасади, панелі перекриття, щоб вони були проведені”, - каже , секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський.

За словами чиновника, лише за їхніми попередніми підрахунками, Бучанська громада зазнала руйнувань аж на 5 мільярдів гривень.

Таких громад по Україні сотні, з такими ж мільярдними збитками. Втім, точну суму заподіяної шкоди, влада, зважаючи на постійні обстріли і руйнації від рашистів, підрахувати не може. Ситуація змінюється чи не щодня. Тим, хто довго чекає на допомогу від держави, вочевидь є сенс брати приклад із мешканців Бородянки та Бучі - за можливості ремонтувати помешкання за свої, а вже потім витребувати компенсації. Так, є шанс зустріти зиму у своїй квартирі із світлом та теплом.

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