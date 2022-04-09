"Постраждалі потребуватимуть тривалої реабілітаці": на Дніпропетровщині рятують людей, які постраждали від вибуху в Краматорську

"Постраждалі потребуватимуть тривалої реабілітаці": на Дніпропетровщині рятують людей, які постраждали від вибуху в Краматорську

В області для надання допомоги постраждалим вистачає запасів крові та медикаментів.

У медзакладах Дніпропетровської області рятують людей, які постраждали від вибуху ракети на залізничному вокзалі в Краматорську.

Про це повідомила в. о. директора департаменту охорони здоров'я ДніпроОВА Вікторія Кулік.

За її словами, медики напередодні весь вечір приймали потерпілих до обласних медзакладів. З Краматорська евакуювали всіх, кого можна транспортувати. Наразі 20% постраждалих перебувають у тяжкому стані.

В області для надання допомоги постраждалим вистачає запасів крові та медикаментів.

“Це страшна зброя, яка заборонена у всьому світі. Постраждалі потребуватимуть не лише тривалого лікування, а й тривалої реабілітації”, – наголосила Вікторія Кулик.

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