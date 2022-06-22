Постраждалі від війни українці можуть отримати компенсацію до 30 тис. євро: покрокова інструкція

Постраждалі від війни українці можуть отримати компенсацію до 30 тис. євро: покрокова інструкція

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тис. євро. Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини.

Відповідну заяву треба подати протягом чотирьох місяців від моменту, коли ви постраждали від агресії РФ, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Про це повідомили в Мінцифри України 22 червня.

Щоб подати заяву для отримання компенсації, треба:

заповнити форму на сайті espl.com.ua;

завантажити документ на комп’ютер, роздрукувати, покласти до конверта та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ. Адреса сформується автоматично під час заповнення заяви на сайті;

надіслати заяву в одному з відділень "Укрпошти" (для відправника послуга безоплатна).

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Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

У Мінцифри попередили, що термін розгляду заяви може зайняти від одного року.

"Виникли питання щодо допомоги та формування заяви? Зверніться до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у вашому місті", – порадили в міністерстві.

Нагадаємо, уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами. Так, усі громадяни, яким пошкодили чи зруйнували житло, отримуватимуть цифровий документ, що підтверджує збитки.

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