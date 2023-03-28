"Постраждали всі релігії та конфесії": Зеленський опублікував відео зі зруйнованими Росією церквами

Найбільше релігійних об’єктів, що зазнали руйнувань, виявлено в Донецькій, Київській і Харківській областях.

Президент України Володимир Зеленський 28 березня опублікував відео із пошкодженими та зруйнованими релігійними спорудами внаслідок повномасштабної війни Росії.

Відповідне відео глава держави розмістив у своєму Telegram-каналі.

"Сотні релігійних споруд були зруйновані, пошкоджені або пограбовані внаслідок російського вторгнення в Україну. Постраждали всі релігії та конфесії, зокрема церкви, мечеті, синагоги, навчальні й адміністративні будівлі релігійних громад України. Для Росії все лише мішені. Але ракети й артилерія держави-терориста не зламали нашої людяності та віри. Україна переможе, життя переможе!", - наголосив президент.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували щонайменше 116 релігійних споруд в Україні.

Всесвітня рада церков засудила війну Росії проти України.

Окрім храмів, Росія знищила та пошкодила близько 500 пам’яток культури в Україні.

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