"Постраждалих немає, але об'єкти знищені": голова Дніпропетровської облради розповів про наслідки нічних обстрілів

"Постраждалих немає, але об'єкти знищені": голова Дніпропетровської облради розповів про наслідки нічних обстрілів

Окремо він додав, що ситуація на Дніпропетровщині повністю контрольована.

Об'єкти, по яким російські окупанти стріляли в ніч проти 6 квітня, повністю знищені. Вогонь військові злочинці, ймовірно, вели з Донецької області.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

“Постраждалих немає. Об'єкти, на жаль, знищені. Це був ракетний обстріл. За інформацією військових, ракети прилетіли з боку Донецької області, де на сьогоднішній день знаходяться російські війська”, - розповів Микола Лукашук.

Окремо він додав, що ситуація на Дніпропетровщині повністю контрольована. По Харківському, Донецькому та Херсонському напрямкам все контролюється ЗСУ і Нацгвардією.

“Сьогодні Генштаб ЗСУ також повідомив, що у Херсонському напрямку російські війська відсунуті від Кривого Рогу на відстань приблизно 80-90 кілометрів, від Зеленодольська – на 30 кілометрів”, - додав Лукашук.

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