"Постраждалих немає, але об'єкти знищені": голова Дніпропетровської облради розповів про наслідки нічних обстрілів

Окремо він додав, що ситуація на Дніпропетровщині повністю контрольована.
Об'єкти, по яким російські окупанти стріляли в ніч проти 6 квітня, повністю знищені. Вогонь військові злочинці, ймовірно, вели з Донецької області.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
“Постраждалих немає. Об'єкти, на жаль, знищені. Це був ракетний обстріл. За інформацією військових, ракети прилетіли з боку Донецької області, де на сьогоднішній день знаходяться російські війська”, - розповів Микола Лукашук.
Окремо він додав, що ситуація на Дніпропетровщині повністю контрольована. По Харківському, Донецькому та Херсонському напрямкам все контролюється ЗСУ і Нацгвардією.
“Сьогодні Генштаб ЗСУ також повідомив, що у Херсонському напрямку російські війська відсунуті від Кривого Рогу на відстань приблизно 80-90 кілометрів, від Зеленодольська – на 30 кілометрів”, - додав Лукашук.
Читайте також:
- У Вугледарі росіяни обстріляли місце роздавання гумдопомоги: є загиблі
- "Життя триває": у ботанічному саду Києва розцвіли магнолії
- В Енергодарі атомники відмовилися брати участь у ролику пропагандистів РФ "про перемогу на АЕС"