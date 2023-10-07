"Постраждалий був на подвір'ї, коли почався обстріл": росіяни знову атакували Херсонщину

На Херсонщині внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ поранення отримали двоє цивільних.

Про це розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

За його словами, один з постраждалих знаходився на власному подвір'ї, коли почався обстріл.

"В нього не було часу перейти в безпечне місце. На жаль, дуже швидко все відбулося. Зараз його стан стабільний. За моєю інформацією, лікарі надають йому допомогу", - зазначив Соболевський.

Наразі в області триває процес евакуації родин з дітьми, який був оголошений раніше.

"Хочу ще раз до всіх звернутися, хто ще не прийняв таке рішення. Це буде правильно, бо ви всі бачите кількість обстрілів. Для ворога все ціль, особливо скупчення людей, наші лікарні, гуманітарні об'єкти. Тому зараз правильно виїхати, щоб зберегти життя та здоров'я своїх дітей", - наголосив заступник голови Херсонської облради.

Раніше ми повідомляли, що російські "гауляйтери" на окупованій частині Херсонської області запропонували жінкам принизливий "сенс життя" - це церква, кухня та діти.

Що відбуватиметься на фронті найближчим часом

Експерт прогнозує, що взимку росіяни будуть продовжувати здійснювати обстріли енергоінфраструктури, прикордоння, Херсона, Запоріжжя, Кривого рогу, Краматорська, а також вдаватись до імітації наступу.

Також, ймовірно, бойові дії зими 2023-2024 року, зокрема в напрямку Бахмута, будуть кардинально відрізнятися, тому що цього разу наступають не росіяни, а ЗСУ.

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