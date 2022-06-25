Постраждалі, але незламні: до найбільш зруйнованого району Харкова повертаються мешканці і вивішують українські стяги

Постраждалі, але незламні: до найбільш зруйнованого району Харкова повертаються мешканці і вивішують українські стяги

На Північній Салтівці- районі, який чи не найбільше постраждав від ракет та артилерії рашистів, правоохоронці обстежують зруйновані будинки та збирають уламки снарядів, які згодом стануть доказами проти агресора у судах.

Тут більшість багатоповерхівок з обгорілими стінами, вибитими вікнами та обваленими стелями. І навіть в самих квартирах місцеві знаходять ворожі снаряди, йдеться в ТСН.

Серед руїн та розбитих стін у вікні будинку на Північній Салтівці майорить синьо-жовтий стяг. Єдиний мешканець на увесь під’їзд встромив його у надламаний снарядом кондиціонер. «Прапор цей мені у 14-му році пошила моя мама. І він висів у мене в гаражі весь час. А коли я сюди приїхав, побачив два попадання осколкових у свій кондиціонер, я одразу пішов у гараж, забрав його та знайшов йому гарне місце», - розповідає Роман.

У перший день війни він разом з дружиною та дітьми виїхали до Полтави. У Харкові лишилась хвора мати, тож чоловік повернувся до неї. Удвох жили без газу, світла та навіть води.

Стріляють на Північній Салтівці і досі. Лише за вечір Роман нараховує з десяток вибухів. Коли неспокійно, ховається у підвалі.

У один із будинків прилетіло щонайменше півтора десятки разів. Один зі снарядів застряг у дворі, другий - люди знайшли у своїй квартирі. Саме він і зруйнував тут стелю, і все під нею.

Усі наслідки російських обстрілів обстежують рятувальники, а згодом фіксують прокурори. Кожен уламок снаряду - доказ у майбутньому суді проти росіян. «Цивільний об’єкт, а саме житловий будинок має масові влучання, снаряди. Можливо припустити, що вони саме з півночі та зі сходу потрапили. Чому саме сюди і в такій кількості, ніхто поки не може зрозуміти, оскільки це є спальний район», - каже прокурор Київської окружної прокуратури м.Харкова Олександр Арсені.

Попри зруйновані будинки та відсутність комунікацій, сюди потроху вертаються люди. Комунальники намагаються хоч якось будинок підлатати.

До війни на Північній Салтівці жили понад 300 тисяч людей- він один з найбільш густонаселених у місті. Був, бо ж нині тут пошкоджено 80 відсотків осель ы багато з них вже не вдасться відновити.

Нагадаємо, що 79-річна жінка загинула від прямого влучання снаряду у приватний будинок на Харківщині. Там росіяни двічі за день обстріляли Золочів. Почали гатити з артилерії на світанку, а потім і пообіді цілили снарядами по житловим будинкам.

Лише сьогодні, за даними селищного голови, було пошкоджено 12 обійсть.

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