Постраждав 5-поверховий будинок: росіяни вчергове обстріляли Сумську область

Російські окупанти знову обстріляли Сумську область, в одній з громад постраждав 5-поверховий будинок.

Про це 25 листопада повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок", - написав він.

Живицький додав, що вдруге з території Росії вдарили з мінометів, було зафіксовано 6 "прильотів". Цього разу без руйнувань.

Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів, наголосив очільник ОВА.

Варто зазначити, що окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.

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Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок. Водночас українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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