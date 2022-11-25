Постраждав 5-поверховий будинок: росіяни вчергове обстріляли Сумську область

Окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.
Російські окупанти знову обстріляли Сумську область, в одній з громад постраждав 5-поверховий будинок.
Про це 25 листопада повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько 22:00 росіяни двічі відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Спочатку гатили з артилерії. Було 5 вибухів. Через обстріл постраждав 5-поверховий будинок", - написав він.
Живицький додав, що вдруге з території Росії вдарили з мінометів, було зафіксовано 6 "прильотів". Цього разу без руйнувань.
Решта ночі та ранок на Сумщині були без обстрілів, наголосив очільник ОВА.
Варто зазначити, що окупанти майже щодня з території РФ атакують прикордонні населені пункти України.
Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок. Водночас українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.
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