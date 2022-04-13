Постраждав через бомбу РФ: за життя 16-річного хлопця з Маріуполя боряться медики з трьох країн

Постраждав через бомбу РФ: за життя 16-річного хлопця з Маріуполя боряться медики з трьох країн

Хлопця лікували у Дніпрі, Польщі та відправили до США.

За життя 16-річного Івана з Маріуполя боряться медики з трьох країн світу - України, Польщі та США.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Микичак зазначила, що хлопець постраждав через ракетно-бомбовий удар російських вбивць. Спочатку його рятували у Дніпрі, потім перевезли до Польщі. Після того, як стан підлітка стабілізували, його разом із мамою Майєю відправили до США.

Фото: Ірина Микичак

"Команда Шпиталю Масачусетського університету взяла під свою опіку нашого важкого пацієнта. Вдячні за допомогу колегам! До літака нашого пацієнта супроводжував наш Генеральний консул Вячеслав Войнаровський, який впродовж кількох днів допомагав у Кракові мамі хлопця. Чекаємо Івана з одужанням в Україні", - написала Микичак.

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