Постраждав через обстріли у Бородянці: помер кіт Мурчик, якого намагались врятувати

Тварину намагались врятувати ветеринари.
У Києві у клініці помер кіт Мурчик, який постраждав через обстріли у Бородянці.
Про це у Twitter повідомила журналістка Христина Бердиських.
"Мурчик (кіт із Бородянки) помер. Його привезли до Києва та намагалися лікувати, але не допомогло", - написала журналістка.
Нагадаємо, президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці.
Також історія вірної собаки Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього дому, отримала щасливий фінал.
Читайте також:
- Алла Мазур розповіла дивовижну історію порятунку 21-річного українця, якому куля влучила у серце
- "Загарбники тягнули з собою навісні замки і тюнери": жителі села Стеблянки на Сумщині розповіли, як пережили окупацію
- Пропонували долари та євро: прикордонники розказали, як чоловіки намагались втекти з України