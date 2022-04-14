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Постраждав через обстріли у Бородянці: помер кіт Мурчик, якого намагались врятувати

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Постраждав через обстріли у Бородянці: помер кіт Мурчик, якого намагались врятувати

Фото: Христина Бердиських

Тварину намагались врятувати ветеринари.

У Києві у клініці помер кіт Мурчик, який постраждав через обстріли у Бородянці. 

Про це у Twitter повідомила журналістка Христина Бердиських. 

"Мурчик (кіт із Бородянки) помер. Його привезли до Києва та намагалися лікувати, але не допомогло", - написала журналістка. 

Нагадаємо, президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці

Також історія вірної собаки Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього дому, отримала щасливий фінал.

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