Постраждав через обстріли у Бородянці: помер кіт Мурчик, якого намагались врятувати

Постраждав через обстріли у Бородянці: помер кіт Мурчик, якого намагались врятувати

Тварину намагались врятувати ветеринари.

У Києві у клініці помер кіт Мурчик, який постраждав через обстріли у Бородянці.

Про це у Twitter повідомила журналістка Христина Бердиських.

"Мурчик (кіт із Бородянки) помер. Його привезли до Києва та намагалися лікувати, але не допомогло", - написала журналістка.

Нагадаємо, президент Литви Науседа побував у розгромленій окупантами Бородянці.

Також історія вірної собаки Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала на вбиту окупантами власницю на порозі їхнього дому, отримала щасливий фінал.

Читайте також: