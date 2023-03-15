Постраждав житловий будинок: на Сумщині сталося понад пів сотні "прильотів" за добу

У вівторок, 14 березня, росіяни атакували три громади на Сумщині. У регіоні зафіксували 51 "приліт". Ворог гатив із мінометів, артилерії та не тільки.

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА.

Середино-Будська громада: загарбники з гелікоптера здійснили ракетний обстріл околиць міста Середина-Буда. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Білопільська громада: протягом дня по території громади росіяни стріляли з АГС, мінометів та артилерії.

Шалигинська громада: артобстріл із САУ.

Наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Раніше ми повідомляли, що загарбники атакували Одеську область із застосуванням тактичної авіації. Регіон обстріляли протирадіолокаційними ракетами. Цілі знищили над морем, але через уламки і вибухову хвилю пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків.

Чергову атаку росіян вже впізнають по звуку: окупанти продовжують обстріли Нікополя

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