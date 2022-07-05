"Постріл на мільйони доларів": український боєць розповів, як з напарником збили російський винищувач (відео)

Український військовий Іван з позивним "Дід" з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців розповів, як вони з напарником збивали літак російський окупантів.

Іван разом із напарником Артемом збили той самий вросійський винищувач, яким керував найманець із ПВК "Вагнер".

Про це повідомили у пресслужбі 72 ОМБр.

Особисто пілота бійці не бачили, тільки в новинах. Це для них обох було перше бойове застосування ПЗРК "Ігла".

"Нас відправили дивитися за небом, тому що знали, що там літає дуже багато всякої російської авіації. Коли ми туди заїхали, то побачили, що так, дійсно там в районі Попасної дуже-дуже багато їх літає літаків і Кашок цих їхніх (гелікоптерів Ка-52 – ред.). Для нас як для ПЗРК, то це далека відстань, ми їх не дістанемо туди, де вони літають", – розповів Іван.

"Ну, і так сиділи, спостерігали, тут звідкись взявся, Сушка вилітає (російський винищувач – ред.) з улоговини і – прямо над нами. Ми по рації зв’язалися, спитали, що, може, наш? Раз він спокійно собі полетів до нас в тил. По рації сказали, що ні. Він виявлений, знищити його", – пригадав "Дід".

"Я став з одного боку посадки, а напарник Артем – з другого. Дивимося, він розвертається і прямо по улоговині на нас вилітає. Вилітає так прямо на мене, я стою зі "Стрілою". Він, напевно, побачив мене і – одразу вправо туди за посадку. А там Артем і (махнув рукою – ред.)… Ну, я йому навздогін – другою ракетою йому в другий мотор і він за посадкою й впав", – передав події військовий.

Нагадаємо, українські військові блискавично знищили бронетехніку окупантів на одному з напрямків боїв: відео.

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