Пострілом з гранатомета: медсестра знищила окупантів і врятувала підрозділ від оточення (фото)

Світлана знищила ворожу групу і врятувала підрозділ від оточення

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Під час потужної атаки російського десанту і ворожої бронетехники медсестра Світлана перебувала на ротному опорному пункті. Тоді підрозділ залишився без командира, тому жінка прийняла командування на себе. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла до одного з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет і знищили солдатів РФ.

Про це розповіли бійці 230 окремого батальйону Сил Територіальної Оборони Дніпра 128 окремої бригади ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ.

«Опорний пункт знаходився серед руїн населеного пункту. Спочатку Світлана відстрілювалась разом з побратимами. Коли стало зрозуміло, що позиції підрозділу оточені, бо група окупантів зайшла у один з будинків з тилу і взяла під вогневий контроль шляхи відходу і доставки боєприпасів, Світлана взяла в руки одноразовий гранатомет», — розповіли в бригаді.

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Світлана перебувала на ротному опорному пункті, коли підрозділ залишився без командира Фото: 128 окрема бригада ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ

Як і всі бійці, медикиня багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, у тому числі з різноманітних гранатометів. Але одна справа полігон, а інша — це реальний бій.

Фото: 128 окрема бригада ТрО «Дике Поле» СВ ЗСУ

«Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла на зустріч російськім штурмовикам. Вони підібралися занадто близько — були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась», — згадує Світлана.

Таким чином біло зірвано атаку ворога і оточення позиції українських бійців.

«Завдяки тій перемозі, отриманій на руїнах Старомайорського, за кілька діб вдалося провести ротацію і вивести бійців з позицій», — йдеться у повідомленні командування.

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«Хлопці казали: ну, ти відірвана. А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є?», — каже сама Світлана.

Днями командир 128 бригади ТрО «Дике Поле» вручив Світлані нагороду, Хрест Сухопутних військ.

«Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав», — каже вона.

Що відомо про медсестру, яка врятувала побратимів від оточення

Від початку повномасштабного вторгнення Світлана пішла доброволицею, бо мала великий медичний досвід — працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Той досвід допоміг врятувати десятки життів, але командувати підрозділом у жорсткому бою?

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Син Світлани, теж доброволець, загинув у бою під Бахмутом. А вона вирішила, що її мета — рятувати життя побратимів. Тому з новою нагородою повернулась до свого батальйону, який тримає оборону Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, армія Росії посилює наступ поблизу Дніпропетровської області. На Новопавлівському та Покровському напрямках ворог не спинятиметься, принаймні, до 15 травня.

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