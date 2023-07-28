"Поступово просуваємося вперед": Сирський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту

На Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ситуації залишаються напруженими. Ворог атакує, однак ЗСУ відбивають всі ворожі штурми і тримають українську землю.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На Куп‘янському та Лиманському напрямках противник постійно атакує, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи. Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено", - наголосив він.

Водночас на Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ЗСУ мають успіх.

Фото: Military Media Center

"Ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі. Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь", - розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, у цих умовах дуже важливо вчасно ухвалювати управлінські рішення "адекватно в обстановці, яка склалась", і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, щодо перекидання частин і підрозділів на напрямки, де "намітився успіх", або виведення їх з-під вогню противника.

"Головна роль у цьому процесі належить штабу угруповання, офіцери якого якраз і проводять аналіз обстановки за багатьма напрямками, готують пропозиції і бойові розпорядження військам. На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба", - розповів Сирський.

Зараз ворог для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для українських військ.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що українські військові на півдні вперше упритул підійшли до російських "зубів дракона" начебто на схід від маленьких сіл Нове та Харкове Запорізької області України.

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