Посунуть на нове місто: OSINT-аналітик назвав наступну ціль у разі падіння Вугледара

Зараз головний намір росіян - це вийти на Курахове ще до настання холодів.
У разі падіння Вугледара на Донеччині ворог буде намагатися взяти в оточення Курахове.
Таку думку висловив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко в інтерв'ю NV.
"На жаль, при негативному сценарії ми можемо говорити про те, що ворог буде намагатися взяти в оточення Курахове, яке якраз знаходиться зараз посередині між двома напрямками, з яких атакує ворог, — між Вугледаром і Горняком, Українськом, Селидовим", - зазначив він.
На його думку, зараз головний намір росіян - це вийти на Курахове ще до настання холодів.
"Але у цьому випадку саме ці метеорологічні умови грають на нашу користь. Буквально за місяць буде сезон холоду, сезон дощів, навіть, можливо, раніше. І це, на мою думку, значно сповільнить просування ворога. Вони це розуміють, зокрема через це намагаються зараз взяти свій максимум і атакувати з тою силою, яка взагалі тільки можлива", - підкреслив Кононученко.
Нагадаємо, OSINT-аналітик, посилаючись на слова військових, одна із головних причин, чому РФ має просування у Вугледарі є допис народної депутатки Мар'яни Безуглої.
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