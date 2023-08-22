Посварилися через жінку і "один другому яйця за***шив": перехоплена розмова окупантів

У перехопленій розмові окупанти скаржаться на великі втрати та безлад у своїх лавах.

Розвідка перехопила чергову розмову окупантів, де загарбники обговорюють ситуацію на Бахмутському напрямку.

Про це передає пресслужба ГУР.

Окупанти очікують прибуття підкріплення – "саратовських" з Білорусі, проте визнають, що навіть це не допоможе їм відправитися додому хоча б у відпустку.

Росіяни згадують про великі втрати у своїх підрозділах: "У нас 10 залишилося машин всього. Було щось близько 20-ти, згоріли. Один 200-й танкіст. А одному ногу відірвало на міні... Їздили покататися: 16 300-х, 5 200-х, і 7 безвісти зниклих, 2 БМП, коротше підбили нах**н. За 15 хвилин".

Також вони згадали, що їхні співслуживці часто вбивають одне одного під час пиятики:

"Протитанкісти пиячили. У них баба була, вони там бабу не поділили, і один одному яйця за***шив".

Раніше російський окупант розповів, як загарбники на передовій п'ють брагу бідонами, стріляють корів заради розваги і бояться "міфічних" поляків на фронті.

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