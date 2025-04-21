Посилення розвідки: Японія підтримає Україну супутниковими знімками

Прапор Японії. / © Associated Press

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Японська компанія iQPS (Q-shu University Institute) почне надавати Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України зображення, отримані з її радіолокаційних супутників.

Про це повідомляє видання Intelligence Online.

За інформацією джерела, консультації між сторонами розпочалися наприкінці лютого. Рішення адміністрації Дональда Трампа в березні щодо призупинення передачі розвідувальних даних Україні стало каталізатором для активізації співпраці з Японією.

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Наразі iQPS має на орбіті п'ять супутників радіолокаційної розвідки та планує збільшити їх кількість до шести до кінця 2026 року.

Зазначається, що обсяг даних, які Україна зможе отримувати від японських супутників у поєднанні зі знімками від фінської ICEYE, німецьких SAR-Lupe і SARah та італійських Cosmo-SkyMed і Cosmo-SkyMed 2, може перевищити обсяги, які раніше надавало Національне розвідувальне управління США через комерційних операторів Capella Space і Umbra.

Водночас, за даними Intelligence Online, Україна все ще потребує розширення доступу до даних супутників оптичної розвідки. Попри наявність доступу до супутників Pléiades Neo компанії Airbus Group та розширені права на отримання зображень з французьких супутників діапазону CSO, Україна поки що відстає за обсягами оптичних даних від рівня, який раніше забезпечували США через власні канали та комерційні знімки від Maxar і BlackSky.

Видання підкреслює, що наразі в Європі немає оператора, здатного забезпечити такий самий рівень надання оптичних супутникових знімків, як державні та комерційні пропозиції США, зокрема щодо доступності даних протягом доби та можливості доступу до інструментів потокової передачі в реальному часі.

Раніше повідомлялось, що Мініоборони Фінляндії припинило розкривати інформацію про експорт оборонного обладнання в Україну.